Gerda Lewis (26) zieht einen Schlussstrich unter der aktuellen Love Island-Staffel. Die amtierende Bachelorette hat sich das bunte Treiben in der Liebesvilla auf Mallorca einige Tage angeschaut und wenig Freude an ihren Kuppelshow-Kollegen gehabt. Besonders die Herren der Schöpfung gingen ihr gegen den Strich. Im Promiflash-Interview hat sie nun deutlich gemacht, was sie an den männlichen Islandern von 2019 so sehr stört.

Beim Opening des Pop-up-Stores von Kinga Mathe in Stuttgart stellte die 26-Jährige klar, warum sie das Format auf RTL II nicht weiter einschalten werde: "Ich muss ehrlich sagen: Ich bin irgendwie nicht so ein Fan der aktuellen Staffel, weil ich finde, dass man merkt, dass die Männer total mit den Mädels spielen." Besonders das Hin und Her einiger Kandidaten mache sie fast wahnsinnig. "Keiner weiß, was er möchte", fügte die Kölnerin hinzu.

"Love Island" habe sie eine gewisse Zeit wegen ihrer guten Freundin Asena Neuhoff geschaut. Die Wimpernstylistin hielt sich aber nur eine Woche in der Sendung. "Ich bin eigentlich froh, dass sie raus ist, weil die Männer nicht so wirklich ihr Beuteschema waren vom Charakter her. Im echten Leben könnten sie niemals mit ihr mithalten", wetterte Gerda.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Bachelorette 2019

Niedermüller/Breuninger Gerda Lewis und Keno Rüst beim Kinga Mathe Pop-up-Store-Opening im Breuninger Stuttgart

Instagram / asenaneuhoff Gerda Lewis, Asena Neuhoff und Larissa

