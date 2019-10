Steht ihre Beziehung doch auf wackligen Füßen? Bei Love Island rang sich Yasin vor Kurzem zu einem entscheidenden Schritt durch: Er bat Samira, seine feste Freundin zu werden. Die schöne Zugbegleiterin stimmte freudig zu. Doch als die "Granate" Dijana Cvijetic in die Villa zurückkehrte, war es bei dem Couple vorbei mit der angenehmen Schmusestimmung. Die Schweizerin redete dem Sportlehrer nämlich ganz schön ins Gewissen.

In Folge 19 suchte die ehemalige Miss Universe Schweiz, Dijana, das Gespräch mit dem Malemodel. Beim Plausch auf dem Balkon hinterfragte sie Yasins Zögern ihr gegenüber zu Beginn der Sendung. "Was hat dir bei mir gefehlt? Dass ich dir keine Sicherheit gegeben habe?", fragte die Beauty. Darauf wusste der 28-Jährige nichts zu erwidern. Nach Dijanas Exit schien sich Yasin ganz auf Samira eingeschossen zu haben – dies bestätigte Dijanas Vermutung. "Das ist einfach so: 'Hey, wir wollen ins Finale und hey, wir wollen gewinnen.' Und das ist in meinen Augen nicht korrekt den anderen gegenüber. Das ist nicht echt", wetterte sie anschließend im Sprechzimmer.

Auch die Zuschauer scheinen bei Yasin und Samira nicht wirklich an wahre Liebe zu glauben. So meinte ein User: "Samira lügt sich auch gern selbst was in die Tasche, Yasin ist doch eh schon lange durch bei ihr." Ein anderer konnte es nicht verstehen, dass Yasin wegen Samiras Eifersucht verwirrt war. "Der arme Yasin. Jetzt will Samira auf einmal wie eine richtige Person behandelt werden und hat auch noch Wünsche. Damit kann er nicht umgehen." Ob die zwei wirklich bis zum Finale am Ende der Woche durchhalten?

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II – Magdalena Possert Yasin und Samira, "Love Island"-Kandidaten 2019

RTL II Yasin und Dijana an Tag 19

RTL II Samira und Yasin im Schlafsaal der Villa

