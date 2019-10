Wird dieses Liebes-Drama noch ein Happy End haben? Seit Tagen beschäftigt die Love Island-Fans die Gefühlswelt von Kuppelshow-Kandidat Danilo. Der Fitnesstrainer konnte sich einfach nicht zwischen den Insel-Ladys Melissa und Dijana entscheiden. Doch nun machte Melissa Nägel mit Köpfen – und trennte sich kurzerhand von ihrem Couple-Partner. Ist damit nun der Weg für Dijana frei? Die Zuschauer sind sich sicher: Danilo und Dijana haben keine gemeinsame Zukunft.

"Ich kann Melissa nicht verletzen. Ich habe es nie zugelassen, ich wollte es nie zulassen", offenbarte Dijana an Tag 20 gegenüber Danilo. Doch dann erklärte sie schließlich, dass sie ihm und sich trotzdem eine Chance geben wolle. "Auf diesen Moment habe ich seit dreieinhalb Wochen gewartet", freute sich Danilo und versetzte damit das Publikum in Rage. "Ich hoffe, Danilo und Dijana schmoren in der Hölle", ärgerte sich ein User auf Twitter und bezweifelte, dass es die beiden wirklich ernst miteinander meinen. Vor allem Influencerin Dijana kam bei der Netz-Gemeinde nicht gut weg. "Dijana – schlechte Schauspielerin", wetterte ein Zuschauer.

Aber nicht nur die Fans bezweifeln, dass eine Beziehung zwischen den beiden von langer Dauer sein könnte – auch Danilos Mama betrachtet die Annäherungen eher kritisch. "Sie ist eine erfahrene Frau, die genau weiß, dass viele Männer auf sie stehen. Darum sei vorsichtig und das sage ich dir als deine Mutter", warnte sie ihren Sohn während der gestrigen Folge in einem emotionalen Brief.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Melissa und Danilo im Flur der "Love Island"-Villa

RTL II Yasin, Dijana und Danilo

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Dennis, Dijana, Danilo und Asena bei der "Love Island"-Paarzeremonie

