Ein großer Tag im Hause Claßen! Seit einem Jahr sind die YouTuber Bibi (26) und Julian Claßen (26) nun schon stolze Eltern eines kleinen Sohnes: Baby Lio hält die beiden Webstars mittlerweile mächtig auf Trab. Denn seit Kurzem kann der Blondschopf mehr oder weniger holprig laufen – seine ersten Schritte hatte Mama Bibi in einem niedlichen Video festgehalten. Jetzt hat der Hosenmatz bereits den nächsten Meilenstein erreicht: Lio feiert heute seinen allerersten Geburtstag!

"Mein Baby ist eins!", freute Bibi sich nun via Instagram. "Wow, das Jahr ist wie im Flug vergangen... Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich dich das allererste Mal in den Armen gehalten hab, als wäre es gestern", resümierte die Influencerin einen der wohl schönsten Tage in ihrem ganzen Leben. Danach richtete sie sich noch direkt an ihren Spross: "Seitdem DU da bist, fühle ich mich komplett. Mama und Papa lieben dich."

Zusätzlich zu der Botschaft veröffentlichte die Vollblutmami noch einen zauberhaften Schnappschuss mit dem Geburtstagskind. Auf dem Pic strahlen Papa Julian und Mama Bibi ihren Sohnemann an. Im Hintergrund sind einige Lianen und Löwen-Ballons zu sehen – offenbar haben seine Eltern dem kleinen Mann eine Party mit Dschungel-Motto geschmissen.

