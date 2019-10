Sabber-Alarm beim Love Island-Paar Samira und Yasin! Bereits seit der ersten Folge knistert es zwischen den Kuppelshow-Kandidaten ziemlich heftig – kein Wunder also, dass der erste Kuss da nicht lange auf sich warten ließ. Doch stimmt die Chemie zwischen den Turteltauben vielleicht doch nicht so gut wie gedacht? Bei einem Spiel geben die beiden jetzt nämlich zu: Sie hatten in der Vergangenheit schon bessere Knutschpartner!

Bei einer Challenge, in der die Flirt-Anwärter mit unangenehmen Fragen bombardiert werden, muss sich Yasin der Tatsache stellen, nicht Samiras bester Kusspartner zu sein. "Ich meine... sie war auch nicht meine beste. Ich bin ehrlich", stellt der Hottie im Anschluss klar und erklärt direkt, was ihn an der Knutsch-Technik seiner Liebsten stört. "Ab und zu sabbert sie um meinen Bart herum", äußert er während der Freitagsfolge lachend und muss sich auf den Konter des Lockenschopfs gefasst machen.

"Du bist der, der direkt die Zunge in den Hals steckt", schießt die Hamburgerin zurück und macht deutlich, dass auch ihr Auserwählter ziemlich feuchte Schmatzer verteilen würde. "Das macht man erst später", gibt Samira ihrem Couple-Partner Ratschläge und hofft, dass diese bei den nächsten wilden Knutschereien Früchte tragen werden.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert Yasin und Samira bei "Love Island"

RTL II Samira und Yasin im Bett

RTL II / Magdalena Possert Samira und Yasin in der Privat-Suite auf "Love Island"

