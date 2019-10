Klaas Heufer-Umlauf (36) landete am Montag den nächsten Coup für seine Show "Late Night Berlin"! Ein Traum des Moderators und Sänger der Band Gloria sei es immer gewesen, einen echten Charterfolg zu feiern – und das könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit durch ein Feature mit einem Deutschrapper klappen. Und wer könnte dafür mehr infrage kommen als Capital Bra (24), der mittlerweile mehr Nummer-eins-Hits hatte, als die Beatles? Eine Anfrage zur Zusammenarbeit hätte der "Benzema"-Interpret aller Wahrscheinlichkeit nach aber abgelehnt. Die Lösung: Klaas nahm einen Song mit Capi auf, ohne, dass er davon etwas wusste!

Klaas hatte dafür den Sprechgesangskünstler in seine ProSieben-Sendung eingeladen, inklusive vorherigem Gespräch – bei dem das TV-Gesicht an die nötigen Lines für den Song kommen wollte. Und das klappte erstaunlich gut, wie ein Einspieler in der Show zeigte: Er entlockte dem Bühnenstar Aussagen über Fußballspieler, Drogen und teure Uhren, also genau den Themen, um die es auch in Capitals Liedern geht. Begleitet wurde der Termin mit dem 24-Jährigen durch zahlreiche versteckte Kameras und schließlich sogar einer inszenierten Polizeikontrolle. Dadurch hatte das TV-Team auch das nötige Material für ein Musikvideo.

Herausgekommen ist bei der Aktion nun der Song "Die Gang ist mein Team – Late Night Berlin" – ein Satz, den Vladislav Balovatsky, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, ebenfalls im Interview raushaute. "Ich glaube nicht, dass der sauer auf mich ist. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung", zog Klaas letztlich ein hoffnungsvolles Fazit des nicht ganz freiwilligen Duetts, das mittlerweile fast zwei Millionen Mal auf YouTube geklickt wurde und auf Platz eins der Trends gelandet ist. Und der Fernsehproduzent scheint damit durchzukommen, Capital Bra äußerte sich bereits wohlwollend in seiner Instagram-Story dazu: "Auf Capis Nacken... sei dir gegönnt, Bratan, habt ihr gut gemacht!"

Rudi Keuntje / Future Image / ActionPress Klaas Heufer-Umlauf bei einem Auftritt mit seiner Band Gloria

Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress Capital Bra beim Kiss Cup 2018

Anzeige

Toshigawa / Future Image / ActionPress Klaas Heufer-Umlauf im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de