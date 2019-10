Geht es nun tatsächlich weiter im Liebes-Chaos von Bella Hadid (23) und The Weeknd (29)? Das Model und der Sänger führen bereits seit einigen Jahren eine On-Off-Beziehung. Im vergangenen August trennten die beiden sich dann allerdings bereits zum zweiten Mal. Doch auch diese Trennung war offenbar nicht endgültig: Bella und der "Can't Feel My Face"-Interpret sollen nur zwei Monate später schon wieder zusammen sein!

Wie ein Insider gegenüber E! News verriet, feierte Abel – wie der Sänger mit bürgerlichen Namen heißt – am vergangenen Samstag mit der Brünetten ihren 23. Geburtstag. Die beiden sollen erst gemeinsam einige Tequila-Shots getrunken haben – und danach gemeinsam in einem Apartment verschwunden sein. "Man hat ihnen angesehen, dass sie auf jeden Fall verliebt sind und sie sahen sehr glücklich aus, beieinander zu sein", erklärte die Quelle.

Bella und Abel hätten bereits seit einigen Wochen wieder Kontakt. Den ersten Schritt nach ihrer Trennung habe der Sänger gemacht: "Am Anfang hat sich Abel bei Bella gemeldet, um Hallo zu sagen, und die hat zugestimmt, sich mit ihm zu treffen."

WENN The Weeknd und Bella Hadid bei einer Gala in New York 2016

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid und The Weeknd an ihrem 22. Geburtstag

Anzeige

WENN The Weeknd und Bella Hadid bei den Grammys 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de