In der kommenden Staffel Dancing on Ice hofft Lina Larissa Strahl (21) auf den Sieg. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die Schauspielerin in wenigen Wochen bei dem TV-Wettbewerb an den Start gehen wird. In der ersten Staffel konnte dort Sarah Lombardi (26) den Sieg für sich erkämpfen – ob die Bibi & Tina-Darstellerin es ihr nun nachmachen wird? Immerhin tritt Lina mit ähnlichen Voraussetzungen wie die Sängerin an!

Wie Sat.1 nun bekannt gab, wird die 21-Jährige im November gemeinsam mit Profisportler Joti Polizoakis (24) in der Sendung zu sehen sein. Damit tritt die Blondine in Sarahs Fußstapfen: Der Eiskunstläufer war in der vergangenen Staffel auch ihr Partner. Die zwei galten gleich ab der ersten Folge als Favoriten der Show – ob es Sarahs Nachfolgerin ähnlich ergehen wird?

Lina Larissa hat nicht nur einen Top-Profi an ihrer Seite – sie scheint für den Wettbewerb auch die nötige Motivation mitzubringen. Auf Instagram verriet sie kürzlich, dass sie sich mit der Show einen echten Kindheitstraum erfüllt: "Ich weiß noch, dass ich früher als kleines Mädchen immer eine Eiskunstläuferin werden wollte und all meine Freundinnen an meinen Geburtstagen dazu gezwungen hab, mit mir Eislaufen zu gehen."

Instagram / jotipolizoakis Joti Polizoakis, 2019

Getty Images Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

P.Hoffmann/WENN.com Schauspielerin Lina Larissa Strahl, Februar 2019

