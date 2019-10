Elton John (72) packt über die dunkelsten Jahre in seinem Leben aus. Der britische Sänger zählt zu den erfolgreichsten Künstlern der Welt – er hat mehr als 300 Millionen Tonträger weltweit verkauft und wurde von der Queen dafür 1998 sogar geadelt. Mit seinem Partner David Furnish (56) ist der Komponist endlich im sicheren Hafen der Ehe angekommen und hat in ihm seinen Seelenverwandten gefunden. Doch so viel Glück in der Liebe hatte er nicht immer. Anfang der 70er Jahre hatte Elton zahlreiche Affären, die ihn nur unglücklich machten. Sein Kummer wurde zwischenzeitlich so schlimm, dass er ihn mit einer Überdosis Schlafmittel regelrecht abtöten wollte!

In seiner Biografie "Me: Elton John" packt der Sammler ausgefallener Brillen über sein "desaströses Privatleben" am Anfang seiner Karriere aus. Die zahlreichen kurzen Männergeschichten machten ihm zu schaffen – nach dem Ende einer Liaison tröstete sich Elton sofort wieder mit einem neuen Bettgenossen. Und auch mit sich selbst kam Reginald Kenneth Dwight, wie der Sänger bürgerlich heißt, nicht klar: "Ich war unsicher, hasste mich und meinen Körper." Eines Abends bei Gesangsaufnahmen im Studio wurde dem heute 72-Jährigen dann alles zu viel: "Ich nahm eine Überdosis Valium bevor ich ins Bett ging. Zwölf Tabletten. Ich kann mich nicht erinnern, was mich genau dazu veranlasst hat, wahrscheinlich aber wieder das katastrophale Ende einer Liebesbeziehung."

Glücklicherweise überlebte Elton die Überdosis des Schlafmedikaments. Als er aufwachte, rief er sofort um Hilfe und wurde sogleich von einem Arzt behandelt. Anschließend wurden dem König der Löwen-Komponist Antidepressiva verschrieben.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Elton John, Musiker

Getty Images Elton John, Komponist

Getty Images Elton John, Sänger



