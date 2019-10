Goldiges Baby-Update von Nina Noel! Seit Mitte September ist die Krass Schule-Darstellerin stolze Mutter eines Sohnes – und hält ihre Community mit ehrlichen Mama-Postings auf dem Laufenden. So thematisierte sie bereits ihre Abneigung gegen Body-Shaming nach der Geburt und zeigte sich sogar in ihrer Wochenbett-Unterhose kurz nach der Entbindung. Nun teilte sie auch eine ihrer Kindererziehungsmethoden mit ihrer Community: Sie verriet das Einschlafritual ihres kleinen Mannes!

Auf Instagram veröffentlichte Nina nun einen niedlichen Schnappschuss: Darauf liegen sie und ihr Mini-Nachwuchs kuschelnd im Bett. Dazu gab die Schauspielerin ein intimes Detail aus ihrem Alltag mit dem neuen Familienmitglied preis. "Seit ein paar Tagen versuche ich, abends immer denselben Ablauf für Babyboo zu haben", verriet sie in der Bildunterschrift. Wie das Einschlafritual aussieht? "Wickeln, Schlafsack anziehen, Licht dimmen, Stillen, Kuscheln und dazu ein schönes Hörbuch – aktuell 'Musik zum Einschlafen für Babies'..." Dies bewirke laut Nina wahre Wunder.

So friedlich wie auf dem Foto sieht das Elterndasein jedoch nicht immer aus. Erst vor wenigen Tagen verriet die Blondine unverblümt in ihrer Instagram-Story, dass Mutter zu sein – vor allem wenn ihr Freund Tony nicht vor Ort ist – sie manchmal an ihre Grenzen bringe.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Freund Tony

Instagram / ninanoel Nina Noel und ihr Baby

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn kurz nach der Geburt 2019

