Ein heißer Gruß an Jenny Frankhausers (27) neue Liebe? Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte um die Dschungelkönigin von 2018: Eine Social-Media-Bildunterschrift führte zu der Vermutung, dass sie wieder in festen Händen sei – wenige Monate, nachdem sich Jenny einen heftigen Rosenkrieg mit ihrem Ex Hakan Akbulut geliefert hat. Jetzt gibt die Influencerin mit einem Urlaubs-Foto einen knackigen Hinweis auf ihr mögliches frisches Glück!

Die 27-Jährige urlaubt gerade mit Freundinnen und lässt es sich dabei richtig gut gehen, wie ihr neuer Instagram-Schnappschuss beweist. In einem knappen Zweiteiler rekelt sie sich auf einem Handtuch und zeigt dabei ordentlich Kurven! Dazu formt sie mit ihren Händen ein Herz und schreibt: "Je weniger Leute wissen, wie glücklich du bist, desto länger bist du es." Anscheinend möchte Jenny sich erst einmal nicht dazu äußern, ob wirklich ein neuer Mann sie zum Strahlen bringt, obwohl es der Spruch und die Geste vermuten lassen.

Ob vergeben oder nicht: Mit ihrem Foto sorgt Jenny auf jeden Fall für Schnappatmung. Ihre Reality-TV-Kolleginnen Pamela Gil Mata und Elena Miras (27) hinterließen Flammen-Emojis und begeisterte Kommentare unter dem Pic. Glaubt ihr, das Bild ist Jennys Reaktion auf die Liebesspekulationen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Juli 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser

ActionPress / Chris Emil Janßen Jenny Frankhauser im Juli 2019 in Berlin

