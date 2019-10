Chloe Ferry (24) ist für ihre wilden Party-Eskapaden bekannt. Die "Geordie Shore"-Darstellerin feierte in der Vergangenheit bereits mehrmals bis spät in die Nacht. 2017 endeten einige dieser Abende für sie jedoch mit negativen Schlagzeilen: Sie pinkelte in der Öffentlichkeit und war sogar in eine Schlägerei verwickelt. Nun ist es für Chloe erneut zu einem skandalösen Ende einer Partynacht gekommen – Paparazzi knipsten sie nach einem Event mit entblößten Brüsten!

Am Donnerstag hatte die 24-Jährige an einem Gala-Dinner in London teilgenommen. Beim Verlassen der Veranstaltung passierte ihr ein Fashion-Fauxpas: Ihre Brüste rutschten aus ihrem engen Bodysuit. Ihre Oberweite war auch noch nackt, als Chloe in ein Taxi stieg. Ob sie den Busenblitzer gar nicht bemerkt hatte? Auf jeden Fall schien die Blondine ziemlich angetrunken zu sein: Eine Frau begleitete sie Händchen haltend zum Auto – in dem sie offenbar gleich einschlief.

Ihren feuchtfröhlichen Abend hat Chloe bereits in einer Instagram-Story dokumentiert. Sie und einige Freundinnen tanzen bei dem Event wild herum – und singen lautstark zur Musik mit. Für die sorgte ein bekanntes Gesicht: Simon Webbe, der Sänger der Boyband Blue.

SplashNews.com / Splash News Chloe Ferry in London, 2019

SplashNews.com / Splash News Chloe Ferry in London, 2019

WENN Szene aus "Geordie Shore": Chloe Ferry, Sophie Kasaei, Marty McKenna und Marnie Simpson

