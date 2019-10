Der ständig aktive Mittelfinger und eine Zottel-Perücke – das sind die Markenzeichen von Schlagersänger Ikke Hüftgold! Seit über sieben Jahren ist der Musiker schon eine feste Größe in der deutschen Party-Szene. Ob am Ballermann oder am Goldstrand in Bulgarien: Wo der 43-Jährige aufschlägt, wird ordentlich gefeiert. Das zauselige Kunsthaar ist dabei Ikkes Alleinstellungsmerkmal unter den Schlagerstars. Aber wie sieht der Musiker eigentlich "oben ohne" aus?

Als Matthias Distel, wie der 43-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, in der ARD-Talkshow "Hart aber Fair" zu Gast war, zeigte er sich dem Publikum tatsächlich einmal mit seiner Alltags-Frise. Privat trägt der Familienvater seine Haare raspelkurz. Ob er so auf offener Straße überhaupt erkannt wird? "Es gibt so ein paar Leute, die sich hardcore mit mir beschäftigen, die erkennen mich dann auch", erklärte er im Promiflash-Interview.

Aber abgesehen vom Schutz seines Privatlebens erfüllt Matthias' Haarteil noch einen ganz anderen Zweck. "Heute ziehe ich die Perücke auf und werde zu Ikke. Das gibt mir ganz viel Freiheit und natürlich Selbstsicherheit auf der Bühne", verriet der Limburger im Gespräch mit Frankfurter Neue Presse.

