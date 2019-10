Heute ist wohl einer der wichtigsten Tage im Leben von Vanessa Stanat und Roman Tamkan. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Liebster gaben sich um 13 Uhr in Benzheim das standesamtliche Jawort. 65 Gäste waren Zeuge der romantischen Zeremonie. Ein Glück, dass Vanessa die Feierlichkeiten auch für ihre Follower in den sozialen Medien festhält: Jetzt melden sich die frisch Vermählten erstmals nach ihrer Trauung zu Wort!

Zu diesem etwas unkonventionellen Foto schreibt die Braut: "Kein typisches Hochzeitsbild, weil wir Komplizen sind." Den Post versieht das Model mit dem aussagekräftigen Hashtag "#thetamkans" – damit dürfte wohl klar sein, dass Vanessa den Nachnamen ihres Mannes angenommen hat.

Auch per Insta-Story meldet sich die Wahl-Kölnerin bei ihren Fans. "Leute, wir sind verheiratet", freut sie sich dort und hält ihren Ehering in die Kamera. Für Roman gibt es dann noch einen Kuss und emotionale Worte: "Ich liebe dich über alles." Dann kann die Party ja losgehen!

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat mit ihrem Roman

Anzeige

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat und ihr Roman

Anzeige

Instagram / vanessa.stanat Roman Tamkan und seine Frau Vanessa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de