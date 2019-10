Katherine Schwarzenegger (29) hat es mit ihrem Neu-Ehemann nicht immer leicht! Kein Zweifel, Arnold Schwarzeneggers (72) Tochter und Chris Pratt (40) sind ein echtes Traumpaar. Erst im Sommer dieses Jahres gaben sich die beiden Prominenzen bei einer romantischen Zeremonie das Jawort – und Hollywood war außer sich. Auch wenn die beiden regelmäßig mit ihrer Verliebtheit verzaubern: Sie haben durchaus schon Schwächen am Anderen feststellen können. So machte sich der Schauspieler nun öffentlich über die mangelnden Kochkünste seiner Liebsten lustig!

Ob dieses Posting Katherine wohl geschmeckt hat? Auf Instagram teilte Chris nun ein Foto von einem völlig verkohlten Pizza-Snack – und schrieb dazu einen langen Text, der an Sarkasmus wohl kaum zu überbieten ist: "Ich bin sehr stolz auf meinen Schatz, dass sie versucht hat, gestern Abend zu kochen. Hat es gut geklappt? Nein. Nein, hat es nicht." Bei dem Kohleklumpen in der Mitte des Tellers handle es sich um einen "Bagel Bite", der nie eine Chance gehabt hätte, führte Chris weiter aus. "Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, was schiefgelaufen ist. Ziemlich einfach. Mikrowelle. Zwei Minuten. Vielleicht dachte sie, dass es zwei Stunden heißen sollte." Dennoch wolle er seine Liebste für die Bemühungen loben – Katherine habe einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Die schöne Brünette konnte das natürlich nicht unkommentiert stehen lassen. Sie nutzte die Kommentarspalte, um ihr eigentliches Vorhaben zu erläutern: "Sieht ganz so aus, als würde mein Plan, dass du von nun an kochst, bestens aufgehen", scherzte sie.

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Instagram / prattprattpratt Chris Pratts Instagram-Posting im Oktober 2019

Getty Images Katherine Schwarzenegger auf der New York Fashion Week

