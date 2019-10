Christin Kaeber hat anfangs gar nicht begriffen, dass sie schwanger ist! Die Ex-Teilnehmerin der TV-Show Survivor verkündete erst vergangene Woche mit einem süßen Babybauch-Foto die frohe Botschaft via Social Media: Sie erwartet mit ihrem Freund Leons Nachwuchs! Für das Pärchen wird es das allererste Kind sein. Die Polizistin verriet auch, wie sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte – sie habe während ihrer Zeit in der Survival-Show davon geträumt!

Gegenüber Promiflash berichtete Christin: "Es gab zwei Nächte, in denen ich träumte, dass ich schwanger war. Ich habe dem Ganzen jedoch keinen Glauben schenken können." Sie habe sich auf der "Survior"-Insel ohnehin in einer neuen Situation befunden, in der sie ihren Körper neu kennenlernte und habe die Anzeichen ihrer besonderen Umstände deshalb nicht richtig deuten können. "Es war für mich nicht möglich, die Schwangerschaft anhand der vorliegenden Symptome wie Krämpfe, Kreislaufprobleme zu erkennen", betonte die Reality-TV-Darstellerin. Ein Arzt habe nach einer Untersuchung dann für Gewissheit gesorgt.

Christin und ihr Partner waren erst kurz vor dem TV-Überlebenskampf ein Paar geworden. Nun freuen sich die werdenden Eltern auf ihr gemeinsames Baby. "Egal ob Junge oder Mädchen, wir werden stets alles für unser Kind geben und ihm bemühte Eltern sein", betonte die Bald-Mama im Interview.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Freund

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Freund Leons, Oktober 2019

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund

