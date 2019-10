Was ist eigentlich aus Nina Kristin geworden? Um die 37-Jährige ist es in den vergangenen Jahren ziemlich still geworden. Nach ihrem Auftritt bei Promi Big Brother 2015 hat sich das ehemalige Playboy-Model aus der TV-Welt größtenteils zurückgezogen und sich nur wenige Male vor der Kamera gezeigt. Wie das Leben der Millionärstochter mittlerweile aussieht, verrät sie jetzt: Sie läuft mit Verlobungsring durch die Wüste Dubais!

Im Februar 2018 gab die Reality-Darstellerin auf Instagram ein süßes Liebes-Update: Ihr Freund Andre Seltmann hatte nach zweijähriger Beziehung um die Hand der Influencerin angehalten. Da der 41-Jährige in Katar lebt, hat auch Nina Kristin ihre Zelte in Deutschland abgebrochen: "Als wir uns kennenlernten, arbeitete er in Dubai, und es war klar, dass er nicht zurück nach Deutschland will. Also bin ich jetzt zu ihm gezogen", erklärt sie im Bild-Interview. Das Paar wohnt nun zusammen in einem Anwesen eines Fünf-Sterne-Resorts.

Verlobung, Hochzeit – und dann bald die Familienplanung? Zumindest hatte die Netz-Beauty bereits 2018 auf Nachwuchs mit ihrem zukünftigen Ehemann gehofft: "Mein größter Traum ist ein Baby. Ich habe letzten Monat auch schon die Pille abgesetzt", erzählte sie damals im Closer-Interview.

Instagram / nina__kristin Nina Kristin und Andre Seltmann August 2018

Instagram / nina__kristin Nina Kristin in Katar

Instagram / nina__kristin Nina Kristin und Andre Seltmann

