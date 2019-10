Laura Müller (19) kann mit ihrem Schmollmund offenbar nicht jeden begeistern! Mit einem kurzen Auto-Clip hatte die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler (47) ihren Followern zeigen wollen, wie harmonisch es zwischen ihr, ihrem Liebsten und dessen Tochter Adeline Norberg zugeht. In dem Beitrag zeigte sich die 19-Jährige ein Mal mehr mit ihrem geliebten Duckface – Comedian Oliver Pocher (41) ist von Lauras vollen Lippen allerdings eher semi-angetan. Mit einem Augenzwinkern macht er sich sogar Sorgen um die Gesundheit der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin.

Der werdende Papa teilte Lauras Video in seiner Instagram-Story und fragte sich mit sarkastischem Unterton: "Welche allergische Reaktion ist bei den Lippen entstanden? Mache mir Sorgen, Laura." Für ihren Lieblings-Gesichtsausdruck musste sich Laura schon häufiger Kritik von Usern anhören. Denn tatsächlich gibt es kaum ein Foto von ihr, auf dem sie ihre Lippen nicht zum Kussmund geformt hat.

Doch wie schon zuvor die Häme im Netz, so schien auch Olis Witz die Influencerin kalt zu lassen: Sie postete prompt weitere Videos von sich mit ihrem Markenzeichen. Was haltet ihr von Olis Witzelei? Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Beitrags teil.

Instagram / wendler.michael Schlager-Star Michael Wendler und Laura Müller

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Moderator

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de