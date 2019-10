Ihr Ehrentag dürfte auch für viele andere ein großer Tag gewesen sein! Am Montag feierte Kim Kardashian ihren 39. Geburtstag. Zusammen mit ihrer Familie und ihren Freunden läutete die Make-up-Unternehmerin ihr neues Lebensjahr gebührend ein. Die Beauty überraschte neben etlichen Einblicken von ihrer Fete aber auch noch mit etwas ganz anderem: Ihr Mann Kanye West (42) spendete Kim zu Ehren eine große Summe an Charity-Organisationen!

Via Instagram teilte sie ihrer Community mit, dass sie übers Wochenende ihren Geburtstag mit Freunden in Palm Springs zelebrierte. Doch an ihrem eigentlichen großen Tag sollte sie mit der wohl schönsten Überraschung verblüfft werden. "Ich habe tolle Geschenke von meiner Familie bekommen und Kanye schenkte mir die tollsten Taschen. Aber darüber hinaus hat er eine Million Dollar von sich und den Kindern in meinem Namen an meine Lieblingswohltätigkeitsorganisationen gespendet", schrieb die 39-Jährige überglücklich unter ihrem Netzbeitrag.

Erst vor wenigen Tagen schwärmte der Rapper von seiner Ehefrau – für ihn war es damals Liebe auf den ersten Blick. "Jedes Mal, wenn ich in ihrer Nähe war und sie sah, war ich wie magnetisch angezogen von ihrer Kraft und Energie. Sie war so gut, rein, glücklich, liebevoll, tapfer, mutig und stark", erzählte der 42-Jährige ziemlich gerührt vom damaligen Kennenlernen seiner Kim im Gespräch mit E!.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Sternchen

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei den MTV Video Music Awards 2016

