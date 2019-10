Wollen Miley Cyrus und Cody Simpson (22) etwa schon den nächsten Beziehungsschritt wagen? In den vergangenen Wochen präsentierten die beiden Sänger ihre Romanze immer wieder auf ihren Social-Media-Kanälen. Fast täglich versorgen die zwei Turteltauben ihre Follower im Netz mit Pärchen-Selfies und Liebesbotschaften. Und nun heizen sie mit einem neuen Foto die Gerüchteküche an: Ein Selfie der Hannah Montana-Darstellerin lässt vermuten, dass ihre Beziehung zu Cody noch ernster ist als angenommen.

Am Montag veröffentlichte Miley das Foto auf ihrem Instagram-Account. Dabei fällt ein Detail besonders auf: Die 26-Jährige trägt einen Siegelring mit einem Blitz in der Mitte und den Initialen "CS", die verdächtig auf den Namen "Cody Simpson" hindeuten. Auf dem Pic zeigt sich die Musikerin gewohnt stylisch: Zu einem weißen T-Shirt hat sie Jeans-Shorts und ein gestreiftes Oversize-Hemd kombiniert. Ihre Haare hat Miley zu einem Dutt zusammengebunden, die Augen hält sie mit einer runden Sonnenbrille verdeckt – und an den Händen trägt sie eine ganze Palette unterschiedlicher Ringe.

Dass Cody seiner Freundin bereits in einem so frühen Beziehungsstadium einen Ring schenkt, lässt viele Fans vermuten, dass bei dem Paar möglicherweise schon bald die Hochzeitsglocken läuten könnten. Immerhin scheinen sich die beiden schon eine gemeinsame Wohnung zu teilen. So hatte Cody vor Kurzem in seiner Instagram-Story ein Selfie von sich mit dem knappen Kommentar "Einzugstag" gepostet. Der Hintergrund des Fotos schien auf einen Umzug hinzudeuten.

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Miley Cyrus im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus

Anzeige

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Cody Simpson im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de