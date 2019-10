Sie ist durch und durch eine Kämpfernatur! Erst vor wenigen Tagen gab die an MS erkrankte Schauspielerin Selma Blair (47) preis: Da ihre bisherige Therapie keinen Erfolg erzielt hatte, kämpft sie ab sofort mit einer Chemotherapie gegen ihre Multiple Sklerose. Trotz der aggressiven Behandlung gegen ihre Nervenkrankheit scheint es der 47-Jährigen besser zu gehen, als Außenstehende wohl denken würden: Dem war sich sogar Selma höchstpersönlich sicher!

TMZ fing die US-Amerikanerin am LAX-Flughafen in Los Angeles ab. Während des spontanen Interviews machte Selma eine erfreuliche Offenbarung: Auch wenn viele es wohl nicht vermuten würden, gehe es ihr bestens! "Es geht mir wirklich gut. In der Öffentlichkeit fühle ich mich etwas reizüberflutet, deshalb kann es manchmal so aussehen, als würde es mir nicht so gut gehen", erklärte der Filmstar. Außerdem freute sich die "Eiskalte Engel"-Bekanntheit über die Tatsache, von ihren Mitmenschen so freundlich behandelt zu werden.

Dass Selma sich von ihrer Krankheit nicht unterkriegen lässt, bewies sie auch mit ihren Zukunftsplänen: Sie könne sich sehr gut vorstellen, wieder zu schauspielern! "Ich hoffe, dass wir alle irgendwann realisieren, dass es genügend Platz für uns alle gibt, es braucht nur etwas Geduld", erklärte sie dem Reporter. Im Übrigen liegen ihre letzten Dreharbeiten nicht lange zurück: Für die Netflix-Serie "Another Life" stand Selma erst vor wenigen Wochen vor der Kamera!

