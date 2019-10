Liebeswirren à la GZSZ! In der beliebten Daily Soap nahmen Nina (Maria Wedig, 35) und ihr Verlobter Robert (Nils Schulz) eigentlich gerade Kurs auf Wolke sieben. Doch dann stand plötzlich Ninas alter Schwarm Leon (Daniel Fehlow, 44) vor ihr. Obwohl zwischen ihnen lange kein Kontakt bestanden hat, bringt seine Rückkehr die zweifache Mutter ordentlich aus dem Konzept. Löst sie vielleicht sogar die Verlobung mit Robert?

Bisher ahnt der Architekt nichts von dem sich anbahnenden Gefühlschaos seiner Zukünftigen – ganz im Gegenteil. "Robert ist überglücklich, weil er sich gerade mit der Frau verlobt hat, für die er sein altes Leben hinter sich gelassen hat", erklärte Schauspieler Nils Schulz im RTL-Interview. Da Robert nichts von der Vergangenheit von Leon und Nina wisse, bestehe für ihn momentan keinen Grund zur Sorge. Das könnte sich aber schon bald ändern, wie der Darsteller verriet: "Die Frage ist allerdings, ob plötzlich die alten Gefühle bei Nina für Leon wieder aufflammen könnten."

Auch Schauspielerin Maria Wedig deutete vor einigen Tagen an, dass Leons Auftauchen das Liebesleben ihrer Figur ganz schön ins Wanken bringt, gab aber vorerst Entwarnung, da Robert andere Dinge im Kopf habe: "Das ist etwas, was Nina zugutekommt. Mal sehen, wie lange das so bleibt."

TVNOW / Rolf Baumgartner Leon (Daniel Fehlow) und Nina (Maria Wedig) bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Nils Schulz, Schauspieler

Instagram / nilsschulz_official Maria Wedig und Nils Schulz am GZSZ-Set

