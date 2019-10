Nachdem sich Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) in diesem Jahr getrennt hatten, turtelte die Sängerin sehr schnell mit Kaitlynn Carter (31) rum. Zusammen verbrachte das Paar einige romantische Wochen – eh sich die beiden Ende September wieder trennte. Seitdem ist es vor allem um die Ex von Brody Jenner (36) ruhig geworden. Vor wenigen Tagen äußerte sich Kaitlynn dann aber zum ersten Mal indirekt zur Trennung von Miley!

Unter einem Instagram-Bikini-Schnappschuss merkte ein Fan an, dass die 31-Jährige ziemlich dünn wirke. Die Blondine hat dafür aber eine plausible Erklärung parat. "Na ja, ich habe in letzter Zeit auch eine Menge Scheiße durchgemacht", kommentierte Kaitlynn die Anmerkung. Ob das wohl ein kleiner Seitenhieb an Ex-Freundin Miley ist?

Die "Wrecking Ball"-Interpretin bandelte kurz nach dem Liebes-Aus mit Cody Simpson (22) an. Für Kaitlynn stellte das kein großes Problem dar, wie ein Insider ausplauderte: "Sie hat jedoch Bedenken über Mileys Verhalten gegenüber Freunden geäußert und macht sich Sorgen um ihr Wohlergehen." Die Netzberühmtheit wolle einfach nur das Beste für ihre Verflossene, wollten die Frauen doch Freunde bleiben.

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, Sängerin

Instagram / kaitlynn Kaitlynn Carter, Model

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Cody Simpson im Oktober 2019

