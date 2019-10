Die neuen Songs von Selena Gomez (27) halten ihre Fans auf Trab! Am Mittwoch veröffentlichte die Sängerin mit "Lose You To Love Me" eine ruhige Ballade, einen Tag später lieferte sie mit "Look At Her Now" einen Power-Song nach. Beide Lieder sollen sich mit ihrem Ex-Freund Justin Bieber (25) auseinandersetzen, in den Texten wird Sel teilweise sehr persönlich. Ihre zweite Single hält eine vielsagende Zeile bereit – bereut die Interpretin einen Moment in ihrer turbulenten Vergangenheit?

In "Look At Her Now" scheint die 27-Jährige die alten Fremdgeh-Vorwürfe gegen ihren Verflossenen zu bestätigen. Es bleibt bei Andeutungen, sie textete auch nicht in der Ich-Perspektive. Sollte das Werk wirklich autobiografische Züge haben, geht Selena in den Lyrics ebenfalls mit sich selbst ins Gericht. "Ich sage nicht, dass sie perfekt war. Sie bereut immer noch diesen Moment wie diese Nacht. Es war nicht falsch, war nicht richtig. Was für ein Ding, menschlich zu sein. Es machte sie mehr zur Frau", singt sie.

Bedeutet das etwa, dass auch Selena zweigleisig gefahren ist? Justins Untreue gilt inzwischen als bewiesen, dagegen wurden Sel während der On-Off-Beziehung eher kuriose Affären nachgesagt. Zudem soll sie in den Liaisons mit anderen Männern immer nur den Biebs im Kopf gehabt haben – das deuteten unabhängig voneinander ihre Ex-Partner Charlie Puth (27) und The Weeknd (29) in zwei Songs an. Denkbar wäre ebenfalls, dass Selena ihren Netz-Beef mit Justin während einer Beziehungs-Auszeit meint. 2016 warf sie dem Kanadier via Social Media seine Vergehen vor, löschte den Kommentar aber schnell wieder.

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei einem Basketballspiel im April 2012 in Los Angeles

Backgrid / ActionPress Selena Gomez in Los Angeles, 2019

Pap Nation / Splash News Justin Bieber und Selena Gomez bei einem gemeinsamen Kirchenbesuch in L.A. 2018

