Sind Danilo Cristilli und Dijana Cvijetic wirklich ineinander verknallt? Bei Love Island verdrehte das Schweizer Model dem Fitnesskaufmann gehörig den Kopf. Nach nur wenigen Tagen musste die Blondine bereits ihre Koffer packen – und kam in der letzten Woche der Kuppelshow zurück in die Liebesvilla, weil sich der 22-Jährige heftig nach ihr gesehnt hatte. Nach der Sendung scheinen beide überglücklich miteinander zu sein. Einer ihrer Mitstreiter glaubt allerdings nicht an das junge Glück: Aleksandar Petrovic (28)!

Nachdem Dijana während der "Love Island"-Aufzeichnung den Maschinenbauingenieur mit Taktik-Vorwürfen konfrontierte, dreht er nun den Spieß um. Im Interview mit Promiflash sagt Aleks: "Meine ehrliche Meinung ist, dass das Ganze gespielt ist!" Außerdem führt er einige Gründe auf, warum er an der Liebe der beiden zweifele. Allein ihr Kennenlernen und der Verlauf ihrer Turtelei seien Anhaltspunkte, die den Frauenschwarm stutzig werden ließen. Außerdem finde er es "too much", wie sich das Pärchen in der Öffentlichkeit präsentiert. "Ich glaube nicht, dass es lange halten wird!", ist er sich ziemlich sicher.

Doch was halten die Turteltauben selbst von den Fake-Vorwürfen? "Das juckt uns nicht – null!", betont Dijana. Danilo habe anfangs Schwierigkeiten gehabt, mit negativen Kommentaren umzugehen. Mittlerweile habe sich das auch bei ihm gelegt.

RTL II/Magdalena Possert Aleks und Dijana, Kandidaten bei "Love Island" 2019

Instagram / petrogenetics "Love Island"-Kandidat Aleksandar Petrovic

Instagram / danilocristilli Dijana Cvijetic und Danilo Cristilli bei Natascha Ochsenknechts Halloween-Party im Berlin Dungeon

