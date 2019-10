Valentina Pahde (25) will sich trauen! Die Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darstellerin hat den Mann fürs Leben noch nicht gefunden. Und auch von Liebeleien oder Flirts ist jedenfalls in der Öffentlichkeit nichts bekannt: Erst kürzlich stellte Valentina klar, noch immer solo zu sein. Will sie ihrem Single-Dasein nun endgültig ein Ende setzen? Im Netz richtete sich die Schauspielerin jetzt an heiratswillige Männer!

Kochen scheint die 25-Jährige schon mal zu können. In ihrer Instagram-Story postete sie ein Foto einer süßen Nachspeise: "Dessert: Protein Milchreis mit Zimt und frischer Mango. Heiratsanträge per Direktnachricht", schrieb die Blondine zum kulinarischen Schnappschuss. Einige Fans schienen den Aufruf ernst genommen zu haben. Ein User antwortete: "Würde gerne den Rest meines Lebens an deiner Seite verbringen. Möchtest du meine Frau werden?", worauf sich Valentina schlicht freute: "Der erste Antrag kam rein!"

Trotzdem war der Serienstar offenbar nicht ganz zufrieden mit der Ausbeute seiner Anträge. "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich bin jetzt schon häufiger gefragt worden, woher ich die Bluse aus der heutigen Folge hab, als dass ich gefragt worden bin, ob ich heiraten will", scherzte Valentina.

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im Oktober 2019

Instagram / valentinapahde GZSZ-Star Valentina Pahde im Oktober 2019

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

