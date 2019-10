Auch nach 15 Jahren Sendezeit haben Zuschauer die Lust auf den TV-Hit Grey's Anatomy nicht verloren. Erst vor Kurzem zelebrierte der Cast einen besonderen Meilenstein: Die 350. Folge der Arztserie wurde abgedreht. Seitdem fiebern Fans weiteren spannenden Geschichten aus dem Grey Sloan Memorial Hospital entgegen. Und wenn man aktuellen Spekulationen glauben darf, können sie sich sogar auf eine alte Bekannte freuen.

Auf eine Rückkehr deutet ausgerechnet ein Foto hin, das vom offiziellen “Grey’s Anatomy”-Instagram-Account veröffentlicht wurde. Darauf ist das gesamte Team der beliebten Serie zu sehen – und eine Person, die eigentlich gar nichts am Set zu suchen hätte. Darauf machte ein Fan aufmerksam und schrieb: “Was zum Teufel macht Katie Bryce dort? Heißt das also, dass sie sie zurückholen?” Bei der Blondine handelt es sich um Schauspielerin Skyler Shaye, die in der ersten Staffel Merediths (Ellen Pompeo, 49) erste Patientin verkörperte. Zehn Jahre später kehrte sie übrigens schon einmal für eine Folge zurück.

Und nun könnte sie ein drittes Comeback feiern. Warum sollte Skyler sonst auf einem Team-Foto anlässlich des Jubiläums sein? Fans vermuten, dass sie noch einmal ans Set geholt wurde, um an Flashback-Szenen mitzuwirken. Aber vielleicht feiert sie auch einfach mit der Crew – immerhin spielte ihre Gastrolle eine entscheidende Rolle beim Kennenlernen des Kult-Paares Meredith und Derek (Patrick Dempsey, 53).

