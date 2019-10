Erwin Kintop (24) hat viel dazugelernt! 2013 unternahm der Sänger seine ersten musikalischen Schritte vor der Kamera: Als Kandidat bei DSDS schaffte er es im Alter von 17 Jahren auf den fünften Platz. Sechs Jahre später will der Blondschopf nun das Siegertreppchen bei The Voice of Germany erklimmen. Bei dieser zweiten großen Chance vor laufender Kamera tritt Erwin mit neuer Motivation und neuen Fähigkeiten auf!

Durch seine Berufsausbildung habe er viel in den Bereichen Kommunikation, Organisation und Planung dazugelernt, wie er Promiflash verrät. "Dieses Basiswissen ist für mich als Musiker auch wichtig, um bodenständig und diszipliniert meinen Weg zu gehen", erklärt der 24-Jährige. Doch auch bezüglich seines gesanglichen Könnens habe er Schritte nach vorne gemacht: "Während meiner Freizeit habe ich viel Zeit in meine Stimme und meine Musik investiert", berichtet er.

Die Arbeit zahlt sich aus: Nachdem er es locker durch die Blind Auditions geschafft und sich für Rea Garvey (46) als Coach entschieden hatte, sorgte er im folgenden Knockout für tosenden Applaus. Am Ende konnte er sich gegen seine Konkurrentin im Gesangs-Ring durchsetzen und zieht nun weiter in die Sing-off-Runde.

Getty Images Erwin Kintop 2013 bei DSDS

Instagram / erwin_kintop Erwin Kintop und Rea Garvey 2019

ProSieben/Sat1 Erwin Kintop bei "The Voice"

