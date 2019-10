Yasin und Samira fackeln nicht lange! Bei Love Island merkten die beiden Singles sofort, wie sehr sie sich zueinander hingezogen fühlten. Gemeinsam verbrachten sie den Großteil der vier Wochen in der Realityshow als Couple – und verließen die Sendung sogar als festes Paar. Nach dem Ende des Formats vor wenigen Wochen zogen der Sportlehrer und die Zugbegleiterin dann zusammen: Aber haben die beiden bereits "Ich liebe dich" zueinander gesagt?

Im Promiflash-Interview im Sofitel Berlin Kurfürstendamm verriet Samira jetzt, ob die magischen drei Worte bereits gefallen sind: "Die sind natürlich schon gefallen bei uns. Viele wundern sich auch, warum das so schnell geht bei uns. Aber in der Villa hängst du halt 24 Stunden miteinander rum." Abseits von allem Trubel des Alltags hätten sich die beiden so intensiv kennengelernt, dass kein Weg an dieser Entwicklung vorbeigeführt habe. Die Liebesbekundung kam zwar wie von selbst, war jedoch auch mit einigem Herzklopfen verbunden. "Das war auch sehr aufregend, als er es gesagt hat", fügte die Hamburgerin hinzu – und offenbarte damit gleich eine Wissenslücke: "Nein, als Erstes hast du es gesagt", verbesserte Yasin sie daraufhin.

Zu verraten in welcher Situation genau das "Ich liebe dich" gefallen war, war ihnen dann doch etwas unangenehm. Nach einem vielsagenden Kichern erklärte das Male-Model dann aber: "Das war im Flur. Da haben wir uns umarmt und dann kam der Moment, wo sie halt sagte, dass sie mich liebt." Was sagt ihr zu dem Liebesmoment der beiden? Stimmt in der Umfrage ab!

Yasin und Samira bei "Love Island"

Samira und Yasin bei "Love Island"

Yasin und Samira

