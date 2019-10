Dieses Aufeinandertreffen hätte für Spannung gesorgt! Nachdem Nadine Klein (34) bei Die Bachelorette ihre letzte Rose an Alexander Hindersmann (31) verteilt hatte, war nach nur wenigen Monaten wieder alles aus zwischen den beiden. Während das Model sich von Loveshow-Resterampen fernhält, versuchte der Personaltrainer erneut sein Glück in der "Bachelorette"-Staffel bei Gerda Lewis (26) – jedoch ohne Erfolg! Getreu dem Motto "Aller guten Dinge sind drei" ist der 31-Jährige bei Bachelor in Paradise nun nochmals auf der Suche nach der großen Liebe. Und auch Nadine hätte an diesem Format teilnehmen können!

Während einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Fan wissen, ob die Influencerin auch ins TV-Paradies gegangen wäre, wenn sie mittlerweile nicht glücklich mit ihrem neuen Freund Tim wäre. Dort offenbarte sie, dass der Sender schon bei ihr angeklopft hatte, als sie mit ihrem Partner noch nicht liiert gewesen sei. "Die Anfrage kam bereits Ende 2018: 'Wir kennen eigentlich deine Meinung, aber wollten zumindest einmal offiziell angefragt haben!'", amüsierte sie sich in ihrer Story. Hätte sie sich für die Teilnahme an der TV-Singlebörse entschieden, dann wäre eine Begegnung mit ihrem Ex-Lover Alex unausweichlich gewesen.

Warum die 34-Jährige der Einladung nicht gefolgt ist, dafür nennt sie ganz präzise Gründe. In ihren Augen seien viele Flirts bereits im Vorfeld abgesprochen und die eigene Sendezeit ausschlaggebend für die Kandidaten. Deswegen schließt sie eine erneute Teilnahme an einem Dating-Format aus.

Georg Wenzel / ActionPress Nadine Klein und Tim Nicolas bei der Verleihung der Goldenen Henne 2019

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Ex von Nadine Klein

Instagram / nadine.kln Nadine Klein

