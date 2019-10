Der Pokal für den unerwartetsten TV-Kuss seit Langem geht an diese zwei Ladys: Jennifer Aniston (50) und Ellen DeGeneres (61)! Aktuell ist Jen bereits in aller Munde, weil sie momentan sehr erfolgreich in der Unterhaltungsbranche ist. Im November dieses Jahres startet die Drama-Serie "The Morning", in der sie die Hauptrolle mimt. Das war auch der eigentliche Grund, warum TV-Moderatorin Ellen den hübschen Hollywood-Star in ihre beliebte TV-Show einlud. Aber dann kam plötzlich alles ganz anders zwischen den beiden Damen – Knutschalarm!

Ellen ist seit 2008 mit der Schauspielerin Portia de Rossi verheiratet und wollte in ihrer The Ellen Show wissen, wann Jen das letzte Mal eine Frau geküsst hätte. Die musste dann gestehen, dass sie Frauen nie auf die Lippen küssen würde. Das wollte die 61-Jährige schnellstmöglich ändern und lehnte sich direkt zu Jen rüber, um sie zu knutschen! "Du hast wirklich sehr weiche Lippen", staunte die Schauspielerin nach der Busselei. "Ja, du genauso", gab die Moderatorin grinsend zurück. Genau deswegen küsse Ellen Frauen ja auch lieber als Männer, betonte sie dann. "Kein Bart, der dich kratzt, sondern weiche Lippen".

Knutschen vor der Kamera – Ellen scheint auf den Geschmack gekommen zu sein! Denn der Kuss mit Jennifer ist nicht ihr erstes öffentliches Busseln im amerikanischen Fernsehen. Ein paar Sendungen zuvor küsste sie bereits den TV-Star Howard Stern (65). Der bot ihr den Kuss sogar selbst an, um ihr Image wieder aufzupolieren. Denn da Ellen während eines Footballspiels neben Ex-Präsident George W. Bush gesessen hatte – der wiederum als streng konservativ bekannt ist – musste sie zuletzt viel Spott und Kritik ertragen.

Getty Images Jennifer Aniston bei einem Event, 2019

Getty Images Portia de Rossi, Jennifer Aniston und Ellen DeGeneres im Januar 2013

Dimitrios Kambouris / Getty Howard Stern in New York

