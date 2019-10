Bereut Cindy Riedel (31) ihre TV-Vergangenheit? Seit Sonntag flimmert die sechste Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick über die Mattscheiben. Eine der heiratswilligen Kandidatinnen dürfte dem einen oder anderen bereits bekannt vorkommen: Cindy buhlte 2016 bei Der Bachelor um das Herz von Leonard Freier (34). Daraus macht sie bei ihrer erneuten Datingshow-Teilnahme keinen Hehl – obwohl sie angedeutet hat, das Flirtformat von RTL inzwischen mit kritischen Augen zu sehen.

In ihrem Vorstellungsvideo legt der blonde Lockenkopf die Karten auf den Tisch: "Ich habe schon mal versucht, im Fernsehen die Liebe zu finden", spielt sie auf "Der Bachelor" an. "Der Ursprung des Formats war auch klassisch – da gab es noch kein Instagram. Es ging nicht darum, durch Dating-Shows berühmt zu werden. Und meine Motivation war es auch, jemanden zu finden", rechtfertigt sie sich anschließend.

Schon seit einiger Zeit sprechen sich immer mehr ehemalige Teilnehmer aus dem Rosen-Universum gegen die Kuppelshow aus. Kurz nach der Trennung des Bachelorette-Paares Gerda Lewis (26) und Keno Rüst zog Niklas Schröder (30) über das TV-Experiment her: "Die einen verlieben sich innerhalb von zwei Wochen und die anderen trennen sich nach einem Monat! Okay, in der Show wollte gefühlt nur die Hälfte tatsächlich das Mädel kennenlernen." Werte und Glaubwürdigkeit seien dabei längst verloren gegangen. Den Singles gehe es vielmehr darum, berühmt zu werden.

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alex bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Facebook / Cindy.HadeB "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Cindy

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder im Juli 2019

