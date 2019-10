David Eason hat wieder Zugriff auf seinen Social-Media-Account! Der Ehemann von Teen Mom-Star Jenelle Evans (27) verschwand im vergangenen Dezember plötzlich von seinem Instagram-Kanal. Laut eigenen Aussagen hatte das TV-Gesicht plötzlich keinen Zugriff mehr auf sein Profil – und behauptete sogar, dass es Absicht war, ihn aus dem sozialen Netzwerk zu kicken. Doch jetzt hat der Familienvater wieder Grund zur Freude: Er kann sich wieder einloggen!

Fast ein Jahr später lud David nun einen kurzen Clip auf Instagram hoch, in dem er seine Rückkehr feiert: "Ich habe meinen Account zurück!" Warum Jenelles Lebensgefährte verbannt wurde und nun wieder Zugang hat, ist aber nach wie vor nicht bekannt. Doch der Influencer nutzt seine neu gewonnene Social-Media-Freiheit und postete im Anschluss einen süßen Schnappschuss von der 27-Jährigen und ihrer gemeinsamen Tochter Ensley.

Ob seine gesperrte Seite etwas mit den Negativ-Schlagzeilen zu tun hatte, für die er in der Vergangenheit immer wieder gesorgt hatte? Im Herbst vergangenen Jahres war er in den Verdacht geraten, Jenelle gegenüber gewalttätig geworden zu sein. In einem abgesetzten Notruf hatte ihre Mutter David beschuldigt, sie angegriffen zu haben.

Getty Images David Eason, Jenelle Evans und ihre Tochter Ensley

Instagram / easondavid88 Jenelle Evans und ihre Tochter Ensley

SIPA PRESS David Eason, bekannt aus "Teen Mom"

