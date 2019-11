Seit ihrem Auftritt 2016 in der amerikanischen Talkshow "Dr. Phil" hat sich Danielle Bregoli alias "Bhad Bhabie" kein Stück gebessert! Als wütender und um sich schlagender Teenager wurde sie damals in Amerika über Nacht berühmt. Mittlerweile ist der aufmüpfige Teenager unter die Rüpel-Rapper gegangen und macht seinem schlechten Ruf alle Ehre. Bereits in der Vergangenheit gab es Aufnahmen, auf denen Danielle die Sängerin Iggy Azalea (29) auf einer Party attackiert. Jetzt ist wieder ein Video im Netz aufgetaucht, in dem man sehen kann, wie sie auf eine amerikanische Influencerin losgeht.

In dem Instagram-Clip sind Danielle und Victoria Waldrip (19), auch bekannt als "Whoa Vicky", in einem Aufnahme-Studio zu sehen. Dabei geht Danielle laut fluchend auf die Blondine los. In einem weiteren Ausschnitt liegt sie auf dem Boden und hält die Arme schützend vor ihren Körper. Victoria schlägt in der Szene mehrere Male auf die jüngere Brünette ein. Nach dem Vorfall ging Danielle auf Instagram live und behauptete, dass sie bei dem Vorfall unversehrt geblieben sei. In ihrem Livestream wendete sie sich direkt an ihre Kontrahentin Victoria: "Du hast mich nicht getroffen. Meinen Körper hast du nicht einmal berührt."

Nach dem Live-Video teilte Danielle mit ihren Followern einen Clip, in dem sie zeigt, dass die Rangelei an ihrem Körper keine Spuren hinterließ. Sie hob das T-Shirt und zeigte ihren freien Oberkörper. Zur selben Zeit twitterte ihre Gegnerin Victoria über den grundlosen Angriff: "Ich hab nichts zu ihr gesagt. Als sie in das Studio kam, hat sie sich zuerst auf mich gestürzt." Danielle rief ihre Rivalin noch im Livestream zu einer weiteren Prügelei auf: "Du kannst jeder Zeit kommen. Sag mir einfach Bescheid. Ich werde da sein."

Getty Images Bhad Bharbie, Rapperin

Anzeige

Birdie Thompson/AdMedia / Action Press Danielle Bregoli bei einer Filmpremiere in Los Angeles, August 2019

Anzeige

Instagram / imwoahvicky Victoria Waldrip in Florida, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de