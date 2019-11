Dieser Drehtag dürfte Angelina Jolie (44) und Richard Madden (33) sicher eine Weile in Erinnerung bleiben! Gerade stehen die Ex-Frau von Brad Pitt (55) und der Game of Thrones Star für ihren neuen Film "The Eternals" vor der Kamera. Bei den Dreharbeiten auf Fuerteventura kam es nun zu einem gefährlichen Zwischenfall. Da unmittelbar am Set eine Bombe gefunden wurde, musste die gesamte Film-Crew evakuiert werden.

"Die Bombe könnte dort schon seit Jahrzehnten liegen und wer weiß, was passiert wäre, wenn sie explodiert wäre", berichtete ein Zeuge gegenüber The Sun. Bei dem Sprengkörper handelte es sich offenbar um einen Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg, für dessen Entschärfung sich die Stars und Crew-Mitarbeiter aus der Gefahrenzone begeben mussten. Auch Richards Ex-Serien-Kollege Kit Harington (32) gehört zum Cast des neuen Streifens. Er war zum Zeitpunkt des Bombenfunds aber nicht am Set.

Angelina ist seit Oktober wieder in ihrer altbekannten Rolle als düstere Disney-Fee Maleficent auf den Kino-Leinwänden zu sehen. Erst kürzlich hatte sie zugegeben, wie schwer es ihr gefallen sei, sich wieder in die Figur hineinzuversetzen. "Hinter mir lagen einige schwierige Jahre und ich fühlte mich nicht besonders stark. Ich fühlte mich in Wahrheit ziemlich am Boden zerstört", sagte sie in einem Interview mit People. Die Fantasy-Gestalt hingegen würde von Kraft und Stärke leben.

