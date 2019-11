Na, wenn dieser Look mal kein Hingucker ist! Bella Hadid (23) gehört längst zur absoluten Model-Elite. Bei ihrem hübschen Gesicht und ihrem Traum-Body ist das wohl kein Wunder. Regelmäßig setzt die 23-Jährige ihre Reize äußerst gekonnt in Szene: Ob heiße Bikini-Pics oder gewollte Nippelblitzer – Bella präsentiert sich gerne mal mächtig sexy. Und nun stellt sie ihr Selbstbewusstsein erneut unter Beweis: Bella zeigte sich in einem Ganzkörper-Anzug, der an ziemlich intimen Stellen mit Glitzerperlen besetzt war!

Bei den Vouge Fashion Fund Awards in New York wurde Bella in dem besonderen Mode-Highlight abgelichtet: Die Laufsteg-Beauty hatte ihre schlanke Silhouette in einem knallengen, hochgeschlossenen Samt-Bodysuit von Alexander Wang (35) betont. Der absolute Blickfang bei dem All-Black-Outfit: An den Stellen von Bellas Brustwarzen und Bauchnabel waren Piercing-ähnliche Knöpfchen angebracht – und die dürften ohne Zweifel bei den Betrachtern für Aufmerksamkeit gesorgt haben.

Offenbar hat Bella aktuell eine Schwäche für besonders heiße Modestücke. Erst zur Halloween-Party an Kendall Jenners (24) Geburtstag hatte sich die Brünette in ein regelrechtes Sadomaso-Catwoman-Outfit geworfen. Dieses bestand aus einer Leder-Corsage, Ledermaske und Katzenohren.

