Hat sich da etwa eine Braut in spe verplappert? Seit über zwei Jahren schwebt Perrie Edwards (26) im absoluten Liebeshimmel: Der Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (26) macht sie überglücklich. Jetzt sieht es auch noch glatt so aus, als wollten es sich die Little Mix-Sängerin und der Sportler bis an ihr Lebensende auf Wolke sieben bequem machen: Eine Aussage der Musikerin löste heftige Verlobungsspekulationen aus!

In ihrer Instagram-Story machte sie ihrem Alex zunächst eine Liebeserklärung – wobei sie mit einem lustigen Buchstabier-Fail auch für einige Lacher sorgte: "Du bedeutest mir alles, mein Alex Oxlade-Chamberlaine" – da hatte sich doch glatt fälschlicherweise ein zusätzliches "e" an den Nachnamen ihres Freundes geschlichen! Das entging weder den Followern noch dem Angehimmelten selbst: "Buchstabier meinen Namen wenigstens richtig", witzelte der 26-Jährige.

"Er wird um Längen einfacher zu buchstabieren sein, sobald es mein Nachname ist und ich ihn überall schreiben muss", schürte Perrie schließlich die Antragsgerüchte. Hinterher äußerte sich allerdings keiner der beiden zu dem Thema – da heißt es wohl abwarten und Ausschau nach einem Klunker halten!

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im Juni

Instagram / alexoxchamberlain Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im September 2017

