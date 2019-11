Nach sechs Folgen ist es schon wieder vorbei! Die Fans hatten lange auf ein Comeback der Kultserie Beverly Hills, 90210 gewartet. Vor wenigen Monaten war es dann endlich so weit. Die Stars von damals standen für ein Reboot des 90er-Jahre-Formats wieder vor der Kamera. An den Erfolg von damals konnten Jason Priestley (50), Shannen Doherty (48) und Co. aber nicht anknüpfen. Deshalb cancelte der Sender die Serie jetzt offiziell!

In einem Statement bestätigte der Sender Fox nun, dass die Neuauflage keine zweite Staffel bekommt. Die erste Folge hatte noch gute Einschaltquoten verbuchen können, doch mit jeder weiteren Episode schalteten immer weniger Zuschauer ein. Die Serien-Macher bedankten sich in dem Statement dennoch bei dem Cast und der Crew für die Reunion: "Wir sind so stolz, dass wir eine der Kultserien des Senders und deren Cast für ein besonderes Sommer-Event wieder mit den '90210'-Fans im ganzen Land vereinen konnten."

Wie die Schauspieler auf das Aus des TV-Formats reagierten, ist noch nicht bekannt. Zumindest für Donna-Darstellerin Tori Spelling (46) dürfte es aber eine große Enttäuschung sein. Sie hatte erst vor Kurzem erklärt, dass sie gerne für eine zweite Staffel ans "Beverly Hills, 90210"-Set zurückkehren würde.

EVERETT COLLECTION, INC., Action Press Der Cast von "Beverly Hills, 90210"

Getty Images Brian Austin Green, Shannen Doherty und Ian Ziering bei der Summer TCA Press Tour, 2019

Getty Images Tori Spelling beim Beverly Hills 90210 Costume Exhibit Event, August 2019

