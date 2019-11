Hat Lisa Rinna vor den People's Choice Awards etwa noch einmal den Beauty-Doc aufgesucht? Am Sonntagabend wurden in Santa Monica die beliebten Publikumspreise des US-Senders E! überreicht. Für die große Verleihung schmissen sich die Stars und Sternchen der TV-Welt richtig in Schale. So auch Lisa: In einem eleganten Kleid posierte der Real Housewives of Beverly Hills-Star für die Fotografen – doch dabei fiel besonders das starre und aufgepumpt wirkende Gesicht der 56-Jährigen auf!

Aktuelle Bilder des Events zeigen Lisa am Sonntag auf dem roten Teppich. In einem weißen, knielangen Kleid, Stilettos und einem strengen Dutt blickt der Reality-TV-Star in die Kamera – und verzieht dabei keine Miene! Ob das wohl die Nachwirkungen einer kürzlichen Schönheits-Behandlung sind? Lisas Gesicht wirkt maskenartig, ihre Lippen noch fülliger, als üblicherweise. Das fiel auch den Fans der Schauspielerin auf: "Du siehst toll aus – aber deine Lippen sind sooo dick!" und "Du siehst aus wie eine Bratz-Puppe!", wunderten sie sich auf Instagram.

Die Melrose Place-Darstellerin hatte schon früher offen darüber gesprochen, sich zahlreichen kosmetischen Eingriffen unterzogen zu haben. So ließ Lisa sich mit nur 23 Jahren permanente Lip-Filler injizieren, die sie anschließend zutiefst bereute, da das Silikon ihre Lippen verformte, wie People damals berichtete.

Getty Images Lisa Rinna bei den People's Choice Awards 2019 in Santa Monica

Getty Images Lisa Rinna, Reality-TV-Star

Getty Images Lisa Rinna 2003 in Hollywood

