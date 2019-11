Tom Felton (32) blickt voll Nostalgie in die Vergangenheit! 18 Jahre ist es schon her, dass der Schauspieler das erste Mal in die Rolle des Bösewichts Draco Malfoy in Harry Potter schlüpfte. Damals war Tom noch ein 14-jähriger Teenager, der vor allem die weiblichen Fans mit seinem strengen Wesen und den eisblonden Haaren verzauberte – obwohl er einen der fiesesten Charaktere der Harry-Potter Saga verkörperte. Rückblickend sehnt sich der 32-Jährige nach seinem jüngeren Ich!

Auf seinem Instagram-Account postet der Frauenschwarm einen sentimentalen Bilder-Vergleich: Dabei steht er leicht resigniert in einem Slytherin-Umhang neben einem Promo-Bild aus alten Potter-Tagen, auf dem er als jugendlicher Draco Malfoy, mit Umhang und Zauberstab zu sehen ist. "Altern ist scheiße", fügt Tom seinem Post hinzu. Sein resignierter Gesichtsausdruck verrät, dass dem Schauspieler das Älter werden wohl nicht so leicht fällt. Ganz im Gegensatz zu seinem ehemaligen Kollegen und Kumpel Matthew Lewis (30). Der 30-Jährige, der in Harry Potters Zaubererwelt den Neville Longbottom gespielt hatte, kommentiert Toms Bild mit: "Das sagst auch nur du, Junge–speak for yourself."

Matthew, der vielen Potter-Kinofans noch als herzensguter, aber unbeholfener Junge in Erinnerung ist, hat im Laufe der Jahren eine beeindruckende optische Veränderung durchgemacht: Aus dem pummeligen Jungen mit schiefen Zähnen wurde ein durchtrainierter Hottie. Seine Verwandlung führte sogar zu dem Begriff "Longbottoming" – was so viel bedeutet wie: ein ungeschickter Teenie wird zu einem attraktiven Erwachsenen.

Sundholm,Magnus Tom Felton, Oktober 2018

Instagram / mattdavelewis Tom Felton und Matthew Lewis, Schauspieler

LEON NEAL/AFP/Getty Images Matthew Lewis bei der Premiere von "Me Before You" in London

