Hat Hilary Duff (32) heimlich geheiratet? Immer wieder kommen Gerüchte auf, die Schauspielerin und ihr Verlobter Matthew Koma seien längst verheiratet. Erst dieses Jahr, im Frühsommer, machte Matthew ihr ganz romantisch in einem Park den Antrag. Doch schon im Oktober wurden die Fans erstmals hellhörig: Matthew postete ein Foto von Hilary auf Instagram und bezeichnete sie dort als seine "Ehefrau". Nun verriet die Zweifachmama endlich, was an den Ehegerüchten dran ist.

Matthews "Ehefrau"-Post auf Instagram hatte bei seiner Community für ordentlich Wirbel gesorgt. Schnell häuften sich die Glückwünsche in den Kommentaren. Doch Hilary musste die Fans nun enttäuschen: Sie ist noch nicht mit Matthew verheiratet, wie sie in einem Interview mit Entertainment Tonight verriet. "Nein, wir sind nicht heimlich verheiratet, aber wir sind im Grunde verheiratet", erklärte die 32-Jährige. Deshalb würden manchmal einfach solche Kleinigkeiten aus einem herausplatzen. Wann es für die beiden nun aber tatsächlich vor den Traualtar geht, verriet der ehemalige Disney-Star nicht.

Zusammen mit Matthew hat Hilary bereits eine kleine Tochter: Banks Violet (1) kam im Oktober 2018 zur Welt. Ihr siebenjähriger Sohn Luca Cruz (7) stammt aus Hilarys erster Ehe mit dem Eishockeyspieler Mike Comrie (39).

BG026/Bauergriffin.com / MEGA Hilary Duff mit Baby Banks und Matthew Koma

Anzeige

Instagram / hilaryduff Matthew Koma und Hilary Duff

Anzeige

Instagram / hilaryduff Matthew Koma, Hilary Duff und ihre gemeinsame Tochter Banks

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de