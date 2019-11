Müssen sich die Fans etwa um Dieter Bohlen (65) Sorgen machen? Im September feierte der Poptitan sein großes Bühnen-Comeback – und kurz zuvor hatte das ehemalige Modern Talking-Mitglied beim ersten Konzert seiner angekündigten Tour in Berlin das Publikum zum Jubeln gebracht. Jetzt hat Dieter allerdings keine guten Neuigkeiten für seine Bewunderer: Er hat fast alle Tour-Termine für das kommende Jahr abgesagt.

2020 wird der Musiker demnach nur die Bühnen in Oberhausen und Dresden rocken. Im Gespräch mit Bild gab er zu, dass der Tourstress ihm aktuell einfach zu viel werde. "Mehr schaffe ich einfach nicht. Wenn ich jetzt so weitermache, würde ich irgendwann die Quittung dafür kriegen, gesundheitlich", erzählte er im Gespräch mit der Zeitung. Für die Fans, die sich auf seine Konzerte in Frankfurt, Hannover und Co. gefreut hatten, hat Dieter aber einen Trost. Er verspricht: "2021 geht es weiter in den größten Hallen in Deutschland."

Die Pause könnte allerdings nicht nur in Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand des 65-Jährigen stehen. Bereits in der vergangenen Woche hatte der DSDS-Juror bei Guten Morgen Deutschland erklärt, dass er vorhabe, seiner Familie zuliebe kürzer zu treten: "Dass ich in der letzten Zeit oft nicht da bin, das nervt die sehr. Aber das werde ich ändern."

Getty Images Dieter Bohlen in Frankfurt, 2014

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

