Jetzt also doch! Erst vor wenigen Wochen überraschte der ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidat Sascha seine Fans mit tollen Neuigkeiten. Nach der Trennung von seiner Freundin Kim hat er endlich seine Mrs. Right gefunden. Wer die Glückliche ist, wollte der Fitness-Fan aber nicht verraten. Sascha hatte damals nur ein Foto geteilt, auf dem seine Herzdame ihre Hand liebevoll auf seine legt. Jetzt postete er sogar ein Bild, auf dem man das Gesicht seiner Liebsten sieht – na ja, zumindest fast!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Zuschauer-Liebling eine Bilderreihe von einem Ausflug in die Kölner Innenstadt. Dort hängten die Frischverliebten ein gemeinsames Schloss mit ihren Namen auf. Darunter waren auch Pärchen-Aufnahmen, die Sascha aber im Vorfeld "zensiert" hatte. Die Augen seiner Partnerin sind dadurch nicht zu sehen. Außerdem hat sich die Unbekannte ihren Schal hoch ins Gesicht gezogen. Bis auf ihre langen, blonden Haare ist also nichts zu erkennen.

Dafür verrät ein weiteres Pic aber den Jahrestag der beiden. Auf dem Schloss steht das Datum: 11.08.2019. Demnach feierten sie erst am Montag ihr dreimonatiges Jubiläum. Den Namen seiner besseren Hälfte hat der ehemalige Kuppelshow-Teilnehmer aber auch hier unkenntlich gemacht. Sie will offenbar nicht in der Öffentlichkeit stehen.

Instagram / sascha__bruehl "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Sascha in Köln

Instagram / sascha__bruehl Liebesschloss von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Sascha und seiner Freundin

Facebook / Sascha - Hochzeit auf den ersten Blick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Sascha

