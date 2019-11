Damit hatte Bill Kaulitz (30) wohl nicht gerechnet! Heute Abend wird erstmals die neue Sendung Queen of Drags ausgestrahlt, in der er neben Conchita Wurst (31) und seiner Schwägerin Heidi Klum (46) nach Deutschlands talentiertester Drag-Queen sucht. Schon vor der ersten Folge gerät der Tokio Hotel-Frontmann unter Beschuss: Seine Fans kreiden ihm an, dass er sich mit einer Zigarettenschachtel ablichten ließ.

Heidi postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie zusammen mit dem Sänger und dessen Hund Stitch posiert. "Am Set von 'Queen of Drags' mit meinem Schwager", ließ die Model-Mama ihre Follower wissen. Anstelle einer Vielzahl von Komplimenten häuften sich kritische Kommentare, die an den "Durch den Monsun"-Star adressiert sind. Der Grund: Bill hält in seiner linken Hand eine Packung Glimmstängel. "Ohne Zigaretten in Bills Hand wäre das ein schöneres Foto und deutlich bessere Werbung", meinte nur einer der User.

Andere Follower drückten hingegen ihre Vorfreude auf die gemeinsame Zusammenarbeit von Heidi und Bill aus. "Das ist gelungenes Patchwork. So viel ehrliche Zuneigung – ein Beispiel für alle. Macht weiter so!", schrieb eine Bewunderin unter dem Post.

© ProSieben / Martin Ehleben Bill Kaulitz, Heidi Klum und Conchita Wurst bei "Queen of Drags"

Getty Images Bill Kaulitz bei der About You Fashion Week in Berlin 2019

Getty Images Heidi Klum zusammen mit Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill bei der "Maleficent 2"-Premiere

