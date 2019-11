Unter uns feiert 25-jähriges Jubiläum! Am 28. November 1994 wurde die RTL-Daily Soap zum ersten Mal ausgestrahlt. Seitdem flimmert die Vorabend-Serie jeden Werktag über die Bildschirme und erfreut sich konstant großer Beliebtheit bei den Zuschauern. In der bevorstehenden Jubiläumswoche ab 25. November wartet so manche Überraschung auf die Fans – nicht nur inhaltlich, sondern auch äußerlich: "Unter uns" bekommt einen neuen Look!

So präsentiert RTL pünktlich zum 25. Geburtstag nicht nur ein neues "Unter Uns"-Logo, sonder sogar zwei neue Vorspanne! Die beiden werden künftig immer im Wechsel zu Beginn einer Episode gezeigt. In einer Pressemitteilung des Senders gibt Serien-Redakteurin Frauke Holler mehr Details zum neuen Gewand preis: "Es spiegelt das moderne 'Unter uns' wieder mit all seinen emotionalen, fröhlichen und bunten Facetten." Und hierzu sei auch die Titelmusik aufgefrischt worden.

Laut Björn Klimek – seines Zeichens Creative Director bei RTL – habe der Fokus bei den neuen Vorspannen auf Authentizität und Nahbarkeit gelegen. "Die Schauspieler konnten freier agieren und ihre eigenen Wünsche mit einbringen. Dass dies von allen freudig angenommen wurde, sieht man dem Ergebnis an", erklärt er. Wer jetzt schon so gespannt ist, dass es bis zum 25. November nicht mehr auszuhalten ist: Die neuen Clips sind für besonders Neugierige bereits ab 18. November auf TV NOW zu sehen.

TVNOW – Stefan Behrens Das neue "Unter uns"-Logo

Anzeige

MG RTL D "Unter uns"-Darsteller Timothy Boldt und Lars Steinhöfel als Ringo und Easy

Anzeige

MG RTL D / Bernd Jaworek Der Cast von "Unter uns" beim Fotoshooting zur Folge 6.000 der Vorabendserie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de