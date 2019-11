Sila Sahin (33) und Samuel Radlinger (27) gönnen sich eine Baby-Pause! Erst in der vergangenen Woche überraschte die ehemalige GZSZ-Darstellerin ihre Fans mit der Nachricht, dass sie schon bald wieder in der TV-Serie Nachtschwestern zu sehen sein wird. Nachdem die Schauspielerin vor vier Monaten zum zweiten Mal Mama wurde, kehrt sie nun wieder ins Berufsleben zurück. Da das Nebeneinander von Familienleben und Karriere ziemlich anstrengend sein kann, gönnten sich Sila und ihr Liebster jetzt einen Wellness-Tag. Ihr Love-Date verbrachten sie mit Sekt im Whirlpool.

"Wir beide haben heute mal einen Date-Tag beziehungsweise gönnen wir uns jetzt mal um zehn Uhr morgens Wellness", freute sich die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story über den Erholungs-Ausflug mit Samuel. Kurz darauf folgte auch schon der erste Clip, der die Traum-Location zeigt, in der die zwei entspannen: Bei Sekt, leckeren Naschereien und in warmem Blubber-Wasser genießen sie die Zweisamkeit in vollen Zügen.

Ganz ohne Kids verbrachten die Turteltauben ihren Date-Tag aber nicht. So erklärt Sila: "Wir haben heute mal einen Tag für uns beziehungsweise mit einer kleinen Kindergeburtstags-Unterbrechung." Das scheint ihre Freude über die Stunden mit ihrem Mann allerdings nicht getrübt zu haben.

TVNOW / Christoph Assmann Valerie Huber, Sila Sahin und Ines Quermann für "Nachtschwestern"

Instagram / diesilasahin Sila Sahin postet ein Whirlpool-Bild

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger mit ihren beiden Kindern

