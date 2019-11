Sie sind eines DER Traumpaare Hollywoods: Eva Mendes (45) und Ryan Gosling (39) lernten sich 2012 am Set von “The Place Beyond the Pines” kennen und lieben. Heute sind die beiden seit acht Jahren miteinander verheiratet und Eltern zweier Töchter. In einem Interview sprach Eva kürzlich darüber, wie die berufliche Zusammenarbeit zwischen ihr und ihrem Ehemann ist – und ob sie sich vorstellen könnte, wieder mit Ryan zu drehen.

Fans dürfen durchaus darauf hoffen, Eva und Ryan wieder einmal gemeinsam auf der Leinwand zu sehen – sofern die richtige Rolle kommt. "Jetzt, wo ich älter und Mutter bin, suche ich mir die Rollen natürlich anders aus. Ich bin Vorbild für meine Töchter und das nehme ich sehr ernst, also wäre es etwas, das angemessen ist, aber mir auch Spaß macht. Da gibt es eine Menge Parameter", so die 45-Jährige gegenüber E! News. "Aber ja, es würde mich sehr freuen. Und ich will wirklich wieder mit Ryan arbeiten. Mein tollstes Erlebnis mit ihm am Set war, als er Regie führte."

Er sei nämlich nicht nur ein toller Schauspieler, sondern auch ein großartiger Regisseur, wie Eva schwärmt: "fEs war auf kreative Weise so erfüllend, das zusammen zu machen, und er ist so ein großartiger Regisseur. Ich würde es lieben, das wieder einmal zu erleben."

Collection Christophel / ActionPress Eva Mendes und Ryan Gosling in "The Place Beyond the Pines"

@PapCultureNYC / Splash News Ryan Gosling und Eva Mendes in New York

Gustavo Caballero/Getty Images for New York & Company Eva Mendes bei der Eröffnung vom New York & Company Miami Store in Miami 2017

