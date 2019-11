Jennifer Matthias findet rührende Worte für ihren Ex-Partner Jens Büchner (✝49). Genau heute vor einem Jahr verstarb der einstige Dschungelcamp-Kandidat an Lungenkrebs. Mit Jennifer verband ihn zu Lebzeiten nicht nur eine Beziehung, sondern auch der gemeinsame Sohn Leon. Wenige Tage vor seinem Tod hatte Jennifer noch die Möglichkeit, sich von ihm zu verabschieden: An Jens' Todestag erinnert sie sich jetzt an ihn zurück und verrät dabei, wie sehr ihn sein Sohn vermisst.

"Ich möchte mich an die guten, schönen, spontanen und crazy Zeiten erinnern. An Aufgeben war bei dir nie zu denken. Das ist für mich das größte und wertvollste Geschenk, das du mir hinterlassen hast", erklärte die 32-Jährige jetzt gegenüber Bild. Ihr gemeinsamer Sohn Leon wurde auf Mallorca geboren, wo Jenny und Jens zusammen ein Bekleidungsgeschäft eröffnet hatten. Er werde seinem Vater von Tag zu Tag ähnlicher. "Dein Sohn Leon wird seinen 'Papá loco' immer im Herzen tragen und nie vergessen", sagte Jennifer weiter.

Gemeinsam mit dem Sänger wagte Jennifer 2010 die Auswanderung auf die Baleareninsel – auch dafür möchte sie dem Verstorbenen danken: "Auch hast du uns den Mut, den Ehrgeiz und die Überzeugung hinterlassen, auf der schönsten Insel der Welt zu leben." Mittlerweile scheint die Blondine auch in Liebesdingen wieder nach vorne schauen können – angeblich wurde sie im vergangenen März mit dem Goodbye Deutschland-Star Dennis Schadly händchenhaltend auf der Insel gesichtet.

Instagram / matthias.jennifer Jens Büchner mit seinem Sohn Leon

VOX/99pro Media Jennifer Matthias und Jens Büchner

action press Jens Büchner bei einem Auftritt im Megapark auf Mallorca



