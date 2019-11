Nadine Kleins (34) Partner äußert sich erstmals in der Öffentlichkeit! Seit Anfang des Jahres ist die ehemalige Bachelorette total verliebt. Ihren neuen Partner Tim Nicolas kannte sie schon zwei Jahre zuvor durch gemeinsame Freunde – vor einigen Monaten funkte es dann zwischen den beiden. Bis auf seltene Paar-Fotos hält Nadine ihren Angebeteten weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Doch jetzt hat der Berliner sein allererstes Interview gegeben: Er spricht darüber, ob Eifersucht aktuell in ihrer Beziehung ein Thema für ihn ist!

Denn momentan schwebt die schöne TV-Bekanntheit für Dancing on Ice mit ihrem Tanzpartner Niko Ulanovsky in meist innigen Posen über den glatten Untergrund. Für ihren Tim jedoch kein Grund, sich Sorgen zu machen. In seinem ersten Interview überhaupt mit Sat.1 erklärt der Unternehmer:"Ich habe Nico kennengelernt, ich habe seine Freundin kennengelernt. Ich weiß, dass das eine rein berufliche Beziehung ist. Ihr müsst an einem gemeinsamen Strang ziehen und da muss natürlich auch eine gewisse Vertrautheit da ein, damit die Harmonie und die Show gut rüberkommt." Daher sei es für den Blondschopf kein Problem, seine Liebste in den Armen ihres Tanztrainers zu sehen.

Aktuell haben die Turteltauben nicht sonderlich viel Zeit für sich – Nadine ist durch das Eiskunstlauftraining total eingespannt. Doch auch das ist kein Problem für Tim, wie er scherzhaft bestätigt: "Ich bin beruflich auch gerade viel unterwegs und ich habe auch gerne mal Zeit für mich." Seine Liebste nur einmal die Woche sehen zu können, sollte aber nicht zum Dauerzustand werden.

Getty Images Nadine Klein und Niko Ulanovsky bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Getty Images Niko Ulanovsky und Nadine Klein

Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und Tim Nicolas im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de