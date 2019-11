So romantisch war der große Tag von Peter und Vanessa also! Während sich in der diesjährigen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick wieder zwölf ausgewählte Singles ins Ehe-Experiment stürzen, haben die beiden Ex-Kandidaten ihr Glück längst gefunden. Nachdem sie die Ringe in der Sendung zunächst mit anderen Partnern getauscht hatten, funkte es nach den Dreharbeiten gewaltig zwischen den beiden. Im Sommer 2017 erblickte dann ihr Töchterchen Sayana das Licht der Welt, knapp zwei Jahre später schworen sie einander die ewige Treue. Wie ihre Hochzeit ablief, verriet Vanessa nun gegenüber Promiflash.

"Unsere Hochzeit war stressig, aber dafür auch sehr aufregend und emotional", erinnerte sich die Blondine im Promiflash-Interview an die romantischen Festlichkeiten, die sich gleich über mehrere Tage erstreckten. "Wir hatten einen kleinen Marathon: Freitag Standesamt, am Samstag die Taufe unserer Tochter und dann noch unsere freie Trauung. Für uns war aber alles perfekt." Braut und Bräutigam seien zwar meganervös gewesen, dennoch sei alles rundum gelungen: "Es war die schönste Hochzeit, die man sich vorstellen konnte."

Unter den Gästen, die maßgeblich zum harmonischen Wochenende beigetragen hätten, tummelten sich auch ein paar "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kollegen. So waren sowohl Bea und Tim als auch Ramona und Stephan mit von der Partie. Auch Anja und Lars, Ingo sowie Sascha mit seiner neuen Freundin bereicherten die feierlustige Meute.

Promiflash Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars Peter und Vanessa an ihrer Hochzeit, 2019

